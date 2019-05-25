شكرا لقرائتكم خبر عن عميد إعلام القاهرة الأسبق تكشف طرق مواجهة "فبركة الإخوان" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت الدكتورة ليلى عبد المجيد، عميد كلية الإعلام جامعة القاهرة الأسبق أن الإخوان تستخدم الفبركة كأداة من أدوات التضليل التي تمارسها في حربها ضد مصر والمصريين فهي تستخدم الشائعات والأكاذيب والتزييف والفوتومونتاج والفوتوشوب وهي تسعي إلى إثارة بعض المصريين وتقسيمهم وضرب وحدتهم في مواجهة أعدائهم .

وبشأن طرق مواجهة فبركة الإخوان، قال عميد كلية الإعلام جامعة القاهرة الأسبق إن السبيل إلى مواجهة ذلك هو التدفق المستمر للأخبار والمعلومات الصادقة والصحيحة عما يحدث في مصر وسياسات الدولة والرد السريع والمدروس على الفبركة والشائعات بالحقائق بالصوت والصورة والمعلومة.

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ولفتت الدكتورة ليلى عبد المجيد، إلى ضرورة الاستمرار في الجهود المخططة والمدروسة لزيادة ثقة المواطنين بمؤسساتهم وتقليل فجوة عدم الثقة الموجودة بالنسبة لبعضها وأن يكون هناك برامج جادة ومستمرة لتوعية المواطنين من خلال إعداد برامج للتربية الإعلامية والرقمية تتناسب مع فئات الجمهور المختلفة في مراحل السن والمستويات التعليمية والثقافية