أبرز ردود الفعل الأوروبيّة على إستقالة تيريزا ماي

وكالات - في ما يأتي أبرز ردود الفعل على استقالة رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي الجمعة بسبب المأزق الذي وصلت اليه أزمة بريكست:

- المفوضية الأوروبية-

أعلنت المفوضية الاوروبية أن استقالة تيريزا ماي "لا تغير شيئا" في موقف الدول ال27 الاعضاء بشأن الاتفاق المبرم حول خروج بريطانيا من الاتحاد الاوروبي.

وقالت المتحدثة باسم رئيس المفوضية الاوروبية مينا اندريفا "سنحترم رئيس الوزراء الجديد، لكن ذلك لا يغير شيئا في الموقف الذي اعتمده المجلس الاوروبي حول اتفاق خروج" بريطانيا من الاتحاد.

- فرنسا-

اشاد الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون ب"العمل الشجاع" الذي قامت به تيريزا ماي، لكنه دعا الى "توضيح سريع" لملف بريكست، وفق ما أفادت الرئاسة الفرنسية.

واعتبر ماكرون أن هذا القرار "ينبغي أيضا أن يذكر، في لحظة خيار مهمة، بان التصويت بالرفض من دون مشروع بديل يؤدي الى مأزق"، في اشارة الى الانتخابات الاوروبية والى ملف بريكست.

وأضاف أن ماي "قامت بعمل شجاع لتنفيذ بريكست لما فيه مصلحة بلادها واحترام شركائها الاوروبيين"، موجها اليها "رسالة دعم وشكر شخصية".

- ألمانيا- Advertisements

أعلنت المستشارة الالمانية أنغيلا ميركل أنها "تحترم" قرار نظيرتها البريطانية تيريزا ماي بالاستقالة.

وقالت المتحدثة باسمها مارتينا فيتز "في شكل عام، تحرص (المستشارة) على أن تحافظ الحكومة الالمانية على تعاونها الوثيق مع الحكومة البريطانية (...) وهذا الامر سيبقى على هذا النحو"، رافضة التطرق الى نتائج هذه الاستقالة على ملف بريكست، معتبرة أنها تبقى "رهنا بتطورات السياسة الداخلية البريطانية".

- إسبانيا-

حذرت الحكومة الاسبانية من أن خروج بريطانيا من الاتحاد الاوروبي بدون اتفاق بات الان أمرا لا يمكن تجنبه بعد استقالة ماي.

وقالت الناطقة باسم الحكومة الإسبانية إيزابيل سيلا للصحافيين إنه "في ظل هذه الظروف، يبدو حدوث بريكست بدون اتفاق واقعا منعه شبه مستحيل".

- روسيا-

أعلن ديمتري بيسكوف المتحدث باسم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن "رئاسة ماي للحكومة جاءت خلال فترة صعبة جدا في علاقاتنا الثنائية". وأضاف "للاسف لا يمكنني أن اتذكر أي شيء ساهم في تطوير العلاقات الثنائية بين روسيا وبريطانيا".

ورفض التعليق على الاستقالة في ذاتها قائلا إن روسيا "تتابع بانتباه شديد كل العمليات المرتبطة ببريكست والتي لا تؤثر فقط على بريطانيا وانما أيضا على الوضع في الاتحاد الاوروبي".

وقال بيسكوف "لدينا مصلحة في أن يكون لدينا شريك مستقر"، مذكرا بأن الاتحاد الاوروبي هو اكبر شريك تجاري لروسيا.

*المصدر| وكالة فرانس برس