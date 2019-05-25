كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزير الدفاع الأمريكي يلتقي نظيره الصيني أول يونيو المقبل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يلتقي وزير الدفاع الأمريكي بالوكالة، باتريك شاناهان نظيره الصيني على هامش قمة إقليمية في شنغهاي الأسبوع المقبل، وفق ما ذكر مسؤول في وزارة الدفاع الأميركية "البنتاغون" الجمعة.

ويبدأ شاناهان، الثلاثاء المقبل، جولة آسيوية من المفترض أن تقوده إلى إندونيسيا وسنغافورة وكوريا الجنوبية واليابان، بحسب بيان صادر عن وزارة الدفاع.

Advertisements

وسيلقي في سنغافورة خطابًا حول الاستراتيجية الدفاعية للولايات المتحدة في منطقة المحيطين الهادىء والهندي، خلال قمة شنغريلا الإقليمية للأمن المعروفة بـ"حوار شنغريلا" التي تنعقد كل عام في هذه المدينة-الدولة.

وأعلن معهد الدراسات الاستراتيجية على موقع المنتدى أنّ وزير الدفاع الصيني وي فنغ سيكون حاضراً في سنغافورة.

ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن المسؤول في البنتاغون، "سيكون لنا لقاء على حدة مع وزير الدفاع الصيني في سنغافورة".