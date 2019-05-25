رونار مجددا يسجل حضوره بنهائي”تشامبيونز ليغ”

سجل هيرفي رونار، مدرب المنتخب الوطني المغربي لكرة القدم، مجدداً حضوره في مدرجات ملعب الأمير مولاي عبد الله، لمتابعة ذهاب نهائي مسابقة دوري أبطال إفريقيا، والتي تجرى على أرضية ملعب الأمير مولاي عبد الله بالرباط.

الناخب الوطني الذي ظل حريصاً على التنقل بين الملاعب الكروية الوطنية، في أبرز اللقاءات القارية وأيضاَ المحلية، ظهر مجدداً لدعم ممثل الكرة الوطنية الوداد الرياضي، رفقة رئيس جامعة الكرة، فوزي لقجع، وأيضاً وزير الشباب والرياضة، رشيد الطالبي العالمي.

وانطلقت مباراة “الأحمر والأبيض” وسط توتر كبير على أرضية الملعب، حيث حرم الطرد الفريق من خدمات لاعبه إبراهيم النقاش، في حين أن تقنية “الفار” لم تنصف الوداديين في مناسبتين.