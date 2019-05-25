في الخمسينات من عمرها.. هل الديفا المغربية لطيفة رأفت حامل بمولودها الأول؟

تفاجأ الجمهور المغربي، اليوم الجمعة، بخبر شاع على مواقع التواصل الاجتماعي، يكشف أن الفنانة لطيفة رأفت حامل، وهو ما تعزز من خلال مصادر إعلامية.

وأكد برنامج “رمضان معانا” الذي يبث على قناة “ميدي 1 تي في” أن خبر حمل لطيفة رأفت، صحيح، وسيتأكد الأمر أكثر عبر ظهورها في حفل قريب ستحييه بمدينة أكادير.

هذا، وتحاول لطيفة رأفت دائما، إبعاد حياتها الشخصية، عن وسائل الإعلام، إذ لم يسبق أن تحدثت عن زواجها الثاني من قبل، علما أن زواجها الأول كان من الملحن الراحل محمد حميد العلوي، قبل أن ينفصلا دون إنجاب.