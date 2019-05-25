تفاجأ الجمهور المغربي، اليوم الجمعة، بخبر شاع على مواقع التواصل الاجتماعي، يكشف أن الفنانة لطيفة رأفت حامل، وهو ما تعزز من خلال مصادر إعلامية.
وأكد برنامج “رمضان معانا” الذي يبث على قناة “ميدي 1 تي في” أن خبر حمل لطيفة رأفت، صحيح، وسيتأكد الأمر أكثر عبر ظهورها في حفل قريب ستحييه بمدينة أكادير.
هذا، وتحاول لطيفة رأفت دائما، إبعاد حياتها الشخصية، عن وسائل الإعلام، إذ لم يسبق أن تحدثت عن زواجها الثاني من قبل، علما أن زواجها الأول كان من الملحن الراحل محمد حميد العلوي، قبل أن ينفصلا دون إنجاب.
كانت هذه تفاصيل خبر في الخمسينات من عمرها.. هل الديفا المغربية لطيفة رأفت حامل بمولودها الأول؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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