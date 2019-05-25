بعدما خطا مجلس النواب خطوات منذ سنوات لمحاصرة المتغيبين عن الجلسات العامة، توجت بقرار الاقتطاع من الأجور، يتجه مجلس المستشارين إلى بدء تفعيل المساطر القانونية لزجر المتغيبين.
وعلم الموقع أن مكتب مجلس المستشارين، اتخذ قرارين في هذا الاتجاه، الأول تحت رقم 3/16/2019، ويقضي بتوجيه رسائل إلى أعضاء المجلس، المتغيبين بدون عذر عن الجلستين المنعقدتين يومي 7 ماي الجاري، وفقا لأحكام المادة 163 من النظام الداخلي.
مكتب المجلس، قرر أيضا مؤخرا، القرار رقم 4/16/2019، ويقضي بمراسلة الفرق والمجموعة البرلمانية، لحث أعضائها على توجيه مراسلات اعتذار شخصي لرئاسة المجلس، وإرفاقها بالوثائق المثبتة “متى كان ذلك ممكنا”.
كانت هذه تفاصيل خبر بعد مجلس النواب.. المستشارين يشرع في محاصرة البرلمانيين المتغيبين عن الجلسات العامة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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