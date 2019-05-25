شاهد مسلسل أبو جبل الحلقة 20

القدس - بواسطة محمد عز العرب - ملخص القصة: تشهد الحلقات الأولى مقتل أطفال مصطفى شعبان الثلاثة من زوجته التي تجسدها الفنانة عائشة بن أحمد، ويدخل شعبان في صراعات مع عائلته وإخوته خاصة بعد وفاة أطفاله الثلاثة، - اقرأ المزيد...

مصطفى شعبان

محمود البزاوي

حسن حسني

رشا بن معاوية

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