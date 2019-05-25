شاهد مسلسل لمس أكتاف الحلقة 20

القدس - بواسطة محمد عز العرب - ملخص القصة: وتدور أحداث المسلسل حول "أدهم عبد الجابر" المصارع الطموح والقوي والذى فاز بالعديد من الميداليات والجوائز، ويعتزل بسبب إصابة لحقت به، ويمر بالعديد من الظروف الصعبة ويدخل السجن، - اقرأ المزيد... ياسر جلال - كارولين خليل - حنان مطاوع - فتحي عبدالوهاب

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