شاهد مسلسل كلبش 3 (2019) الحلقة 20

القدس - بواسطة محمد عز العرب - ملخص القصة: يتقدم (سليم الأنصاري) باستقالته من وزارة الداخلية إلى اللواء (جلال خطاب)، ولكن الأخير يعترض بشدة على هذا الطلب، وفي نهاية الأمر وبعد إلحاح يرضخ لطلب الاستقالة، ويتجه (سليم) - اقرأ المزيد... أمير كرارة - ناصر سيف - عصام السقا - نور إيهاب - أشرف مصيلحي - سارة عادل

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