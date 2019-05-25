وزير الشباب والرياضة يوجه بمنح سلفة عاجلة للاتحادات الرياضية

وقال مصدر في وزارة اشباب والرياضة في حديث للسومرية نيوز، إن "الوزير احمد رياض، وجه بمنح سلفة عاجلة للاتحادات الرياضية ولشهرين ولحين إكمال مناهجهم المقررة يومي الاحد والاثنين المقبلين".

وكانت الاتحادات الرياضية، قد عقدت اجتماعها التشاوري الثاني، بحضور 33 اتحاداً، حيث تمخض عنه عدة توصيات من بينها رفع دعوى قضائية ضد وزير االشباب والرياضة، بسبب التدخل بعمل الاولمبية، بحسب البيان.