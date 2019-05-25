اخبار العالم

وزير الشباب والرياضة يوجه بمنح سلفة عاجلة للاتحادات الرياضية

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

2019-05-25 | 00:39

وزير الشباب والرياضة يوجه بمنح سلفة عاجلة للاتحادات الرياضية

1,764 مشاهدة

وجه وزير الشباب والرياضة، احمد رياض، بمنح سلفة عاجلة الى الاتحادات لحين اكمال مناهجهم المقررة.
وقال مصدر في وزارة اشباب والرياضة في حديث للسومرية نيوز، إن "الوزير احمد رياض، وجه بمنح سلفة عاجلة للاتحادات الرياضية ولشهرين ولحين إكمال مناهجهم المقررة يومي الاحد والاثنين المقبلين".

وكانت الاتحادات الرياضية، قد عقدت اجتماعها التشاوري الثاني، بحضور 33 اتحاداً، حيث تمخض عنه عدة توصيات من بينها رفع دعوى قضائية ضد وزير االشباب والرياضة، بسبب التدخل بعمل الاولمبية، بحسب البيان.


Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر وزير الشباب والرياضة يوجه بمنح سلفة عاجلة للاتحادات الرياضية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا