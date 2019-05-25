وزير الشباب والرياضة يوجه بمنح سلفة عاجلة للاتحادات الرياضية

2019-05-25 | 00:39
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وجه وزير الشباب والرياضة، احمد رياض، بمنح سلفة عاجلة الى الاتحادات الرياضية لحين اكمال مناهجهم المقررة.
وكانت الاتحادات الرياضية، قد عقدت اجتماعها التشاوري الثاني، بحضور 33 اتحاداً، حيث تمخض عنه عدة توصيات من بينها رفع دعوى قضائية ضد وزير االشباب والرياضة، بسبب التدخل بعمل الاولمبية، بحسب البيان.
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