رسمياً.. ميسي يخطف جائزة الحذاء الذهبي للمرة الثانية على التوالي

بعد انتهاء مباراة باريس سان جيرمان، وعدم تسجيل كيليان مبابي سوى هدفًا واحدًا في مرمى ريمس، يفوز ليو رسميًا بجائزة الحذاء الذهبي.

ليو سجل هذا الموسم 36 هدفًا، متفوقًا على كيليان مبابي الذي لم يستطع أن يتخطى الـ33 هدفًا، خلال 29 مباراة شارك فيها بالدوري الفرنسي.

