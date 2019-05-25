رسمياً.. ميسي يخطف جائزة الحذاء الذهبي للمرة الثانية على التوالي

2019-05-25 | 00:00
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للمرة السادسة ، دون أن يكل أو يمل من تحقيق هذه الجائزة، الحذاء الذهبي من نصيب الدولي الأرجنتيني ليونيل ميسي.
بعد انتهاء مباراة باريس سان جيرمان، وعدم تسجيل كيليان مبابي سوى هدفًا واحدًا في مرمى ريمس، يفوز ليو رسميًا بجائزة الحذاء الذهبي.
ليو سجل هذا الموسم 36 هدفًا، متفوقًا على كيليان مبابي الذي لم يستطع أن يتخطى الـ33 هدفًا، خلال 29 مباراة شارك فيها بالدوري الفرنسي.
ليونيل للمرة السادسة فاز بالجائزة، والثانية على التوالي بعد أن تفوق على صلاح الموسم الماضي بفارق هدفين، حيث سجل نجم برشلونة 34 هدفًا، بينما الدولي المصري توقف عند 32.
ليو سجل هذا الموسم 36 هدفًا، متفوقًا على كيليان مبابي الذي لم يستطع أن يتخطى الـ33 هدفًا، خلال 29 مباراة شارك فيها بالدوري الفرنسي.
ليونيل للمرة السادسة فاز بالجائزة، والثانية على التوالي بعد أن تفوق على صلاح الموسم الماضي بفارق هدفين، حيث سجل نجم برشلونة 34 هدفًا، بينما الدولي المصري توقف عند 32.
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