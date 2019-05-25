أردوغان يقمع الأكراد ويحظر التظاهر بولاية سرت

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قررت السلطات التركية، في ولاية سرت ذات الأغلبية الكردية، جنوب شرقي البلاد، حظر التجمعات، والمظاهرات، والمسيرات لمدة شهر كامل؛ لدواع أمنية.

وذكر الموقع الإلكتروني لصحيفة "جمهورييت" المعارض، الجمعة، أن إدارة الولاية أعلنت في بيان حظر أية تجمعات لمدة شهر كامل.

وقالت الولاية في البيان "بعد الاطلاع على معلومات استخباراتية تم جمعها في عموم الولاية، نعلن حظر أية تجمعات أو مظاهرات أو مسيرات لمدة شهر كامل خشية وقوع أية أحداث مجتمعية أو أعمال استفزازية (لم تحدد طبيعتها)".

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وأضاف البيان "تم اتخاذ هذا القرار استنادا للمادة الـ17 من قانون التجمعات والمسيرات رقم 2911، وللمادة 11/ج من قانون إدارة الولاية رقم 5442؛ على أن يبدأ الحظر اعتبارا من الجمعة 24 مايو/أيار الجاري حتى 23 من شهر يونيو/حزيران المقبل".

وتشهد المحافظات الشرقية والجنوب شرقية في تركيا انتهاكات كبيرة بذريعة مطاردة حزب العمال الكردستاني المدرج من قبل أنقرة على قوائم الإرهاب.

وتشن السلطات من حين لآخر حملات اعتقال واسعة في تلك المحافظات تستهدف الأكراد؛ بزعم دعمهم للحزب المذكور، ما يدفعهم للتظاهر بين الحين والآخر رفضا للقمع.