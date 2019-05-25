الجيش اليمني يحرر مواقع بالضالع ويتقدم في مأرب

تمكنت قوات الجيش اليمني، الجمعة، من التقدم الميداني بمحافظة مأرب، شرقي البلاد، كما نجحت في تحرير مواقع جديدة بمحافظة الضالع جنوب البلاد، فيما قتل 6 مدنيين بنيران مليشيا الحوثي في محافظة تعز.

وذكر المركز الإعلامي للقوات اليمنية المسلحة، أن وحدات من الجيش أحبطت تسللا حوثيا وشنت هجوما معاكسا أسفر عن تحرير عدد من المواقع في جبهة المخدرة غربي مأرب.

وأوضح البيان أن الجيش حرر في العملية الهجومية تلال "أم صياد"، فيما نصبت القوات كمينا محكما لعناصر المليشيا المتسللة التي سقطت بين قتيل وجريح.

كما استهدفت مدفعية الجيش اليمني قصفا مركزا على تجمعات مليشيا الحوثي في مواقع متفرقة غرب سلسلة جبال "هيلان"، مما كبد الانقلابيين خسائر بشرية ومادية مختلفة.

وذكر موقع الجيش اليمني أن القوات نجحت في استعادة مواقع سدر وغول النوب وسايلة خرفة وموقع خزان العذربي وبير الحضرمي، وقرية القفلة وباب غلق شمال مديرية قعطبة شمالي محافظة الضالع جنوب البلاد، وسط انهيار مليشيا الحوثي الانقلابية.

وأضاف أن قوات الجيش اليمني تقترب من هجار شمال مديرية قعطبة، بالتزامن مع الاقتراب من منطقة الشخب غرب المديرية ذاتها، بعد مواجهات عنيفة ما تزال مستمرة حتى اللحظة مع مليشيا الحوثي الانقلابية.

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وأسفرت المواجهات عن مصرع وجرح العشرات من عناصر مليشيا الحوثي الانقلابية، وأسر 15 آخرين، وتدمير أطقم قتالية واستعادة أسلحة.



إرهاب الحوثي يستهدف المدنيين



قتل 4 مدنيين بانفجار لغم أرضي زرعته مليشيا الحوثي سابقا في أحد مزارع بلدة الزاهري شمال مدينة المخا، غربي تعز، بحسب مصادر محلية تحدثت لـ"العين الإخبارية".

وقالت المصادر إن قناصة مليشيا الحوثي المتمركزة في جبل رحنق بجبهة مقبنة ارتكبت جريمة أخرى واستهدفت طفلا برصاصة قاتلة يدعى "مدين العفيري" 14 عاما أثناء تواجده أمام منزل والده في قرية "العارضة" جنوبي المديرية.

كما استهدفت مليشيا الحوثي بوابل من الرصاص سيارة مدنية في بلدة "صرار" بمديرية ماوية أدت إلى مقتل راكبها على الفور.

وفي الحديدة غربا، قصفت مليشيا الحوثي إحدى البلدات الساحلية بصواريخ الكاتيوشا المطورة محليا أدت إلى حالة من الذعر وسط السكان، ضمن خروقاتها المتصاعدة ضد الهدنة الأممية.

وقال مصدر عسكري لـ"العين الإخبارية"، إن 5 صواريخ كاتيوشا طورت محليا بواسطة خبراء نظام طهران، سقطت قرب بلدة "الطور" السكنية التابعة لمديرية الدريهمي ولم يسجل أي خسائر بشرية.

ومنذ سريان وقف إطلاق النار في 18 ديسمبر/كانون الأول الماضي في الحديدة والتهدئة في تعز لم يتوقف العدوان الحوثي عن جرائمه الإنسانية وسقط المئات من الأبرياء بين قتلى وجرحى.