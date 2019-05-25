الأزهر يدين التفجير الإرهابي الذي استهدف مسجدا بكابول

أدان الأزهر الشريف بشدة التفجير الإرهابي الذي وقع الجمعة، بمسجد بالعاصمة الأفغانية كابول، خلال صلاة الجمعة، وأسفر عن مقتل خطيب الجامع، وإصابة عدد من المصلين.

وأكد في بيان أن استهداف المصلين داخل دور العبادة أعمال إرهابية ترفضها كافة الشرائع السماوية، التي جرمت الاعتداء على دور العبادة ودعت إلى احترامها وحمايتها.

وتقدم الأزهر بخالص العزاء لأسر الضحايا، سائلاً المولى –عز وجل- أن يلهمهم الصبر والسلوان، وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل.

وكانت وزارة الداخلية الأفغانية أعلنت وقوع انفجار في مسجد بالعاصمة كابول خلال صلاة الجمعة أسفر عن مقتل رجل دين بارز وإصابة 16 آخرين.

ورجل الدين مولوي ريحان كان مؤيدا للحكومة الأفغانية التي يدعمها الغرب والتي يحاول مقاتلو حركة طالبان إسقاطها.

وذكر مسؤول كبير في كابول أنه تم الدفع بسيارات الإسعاف إلى موقع الانفجار، مشيرا إلى أن المسجد كان مليئا بالمصلين".

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن التفجير غير أن حركة طالبان تكثف مؤخرا من عملياتها وهجماتها المسلحة ضد الحكومة الأفغانية والقوات الأجنبية الموجودة في البلاد بهدف تحسين وضعها التفاوضي للتوصل إلى اتفاق سلام يمهد الطريق لمشاركة طالبان في الحكومة المقبلة.

ومن جهة أخرى، أدان الدكتور شوقي علام، مفتي مصر، بشدة الهجوم الإرهابي الذي وقع أثناء صلاة الجمعة داخل أحد المساجد بمنطقة "بشتون أباد" في مدينة "كويتا" الباكستانية، ما أدى إلى استشهاد وإصابة نحو 20 شخصا.

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وشدد في بيانه الذي أصدره اليوم الجمعة، على رفض الشريعة الإسلامية القاطع كافة أشكال الاعتداءات الإرهابية الآثمة وترويع الآمنين والأبرياء دون وجه حق، خاصة في بيوت الله تعالى، ضاربة بتعاليم الأديان والشرائع السماوية والمواثيق الدولية عرض الحائط.





وجدد مفتي مصر دعوته إلى ضرورة التعاون الدولي الفعال لمواجهة كافة أشكال العنف والإرهاب واستهداف الأبرياء دون وجه حق، واستئصال جذور الإرهاب البغيض الذي يهدد كل العالم دون استثناء.

وتوجه بخالص العزاء لباكستان، رئيسا وحكومة وشعبا، سائلا المولى عز وجل أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته، وأن يلهم أهليهم وذويهم الصبر والسلوان، وأن يمنَّ على المصابين بالشفاء العاجل.

وفي وقت سابق، وقع انفجار في مسجد بمنطقة بشتون آباد بولاية كويتا الباكستانية، الجمعة، أسفر عن مقتل شخصين وإصابة 13 آخرين في انفجار.







وذكرت وسائل إعلام باكستانية أن فرق الإنقاذ قالت إن 13 شخصا على الأقل أصيبوا في الانفجار بينهم 2 في حالة حرجة، وتم نقلهما إلى مستشفى كويتا المدني.

وقالت الشرطة الباكستانية إن الانفجار وقع قرب مسجد "رحمانية" أثناء صلاة الجمعة.

ووفقا للتقارير الأولية، فإن الانفجار أدى إلى تحطم نوافذ المنازل القريبة من المسجد، ولم تتحدد بعد طبيعة الانفجار.