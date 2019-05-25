مركز كندي: إيران تمول حملات مشبوهة ضد السعودية وأمريكا

كشف باحثون كنديون، الجمعة، عن حملة تضليل مرتبطة بإيران، تقوم على انتحال صفة وسائل إعلام لنشر أكاذيب تستهدف بشكل أساسي السعودية والولايات المتحدة.

وقال باحثون في مركز "سيتيزن لاب"، التابع لجامعة تورونتو، إن مجموعة "متحالفة مع إيران" قامت بانتحال صفة وسائل إعلام باستخدام مواقع مقلّدة، من أجل "نشر أكاذيب وتضخيم روايات ضد السعودية والولايات المتحدة".



وأكد الباحثون أن المجموعة التي أطلقوا عليها تسمية "إندلس مايفلاي" تستخدم هويات مزوّرة لتضخيم الروايات عبر إطلاق تغريدات بشأنها أو إرسال الروابط لأطراف آخرين.

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ولفتت إلى أنه "غالبا ما يستخدم صحفيون القصص التي تنشرها وسائل الإعلام".

وتعمد مجموعة "إندلس مايفلاي" عادة إلى حذف مقالتها الأصلية المزيفة بعد نشرها لإخفاء أثرها، لكن الإحالات إلى المحتوى الخاطئ غالبا ما تبقى موجودة على الإنترنت.

ونشرت المجموعة 135 رواية مزيفة وأوجدت 72 اسما مشابها لوسائل إعلام مشهورة باستخدام أخطاء إملائية شائعة في أسماء المواقع. (على سبيل المثال ذا غاراديان بدلا من ذا غارديان).

وبحسب مركز "سيتيزن لاب" فإن المجموعة تمكنت منذ عام 2016 من الوصول إلى آلاف القرّاء حول العالم بواسطة روايات ملفّقة على غرار تدبير وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية انقلابا في تركيا، وتمويل السعودية لحملة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وتكتّل دول عربية ضد قطر للحؤول دون استضافتها نهائيات كأس العام بكرة القدم 2022.