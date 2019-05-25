وزير يمني: الحوثي قتل الأمل في اتفاق ستوكهولم

قال وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني، الجمعة، إن المليشيا الحوثية المدعومة من إيران قتلت الأمل الذي حملته اتفاقات ستوكهولم للشعب اليمني الذي أنهكته حرب الانقلابيين.

وأكد الإرياني خلال لقائه، عضو البرلمان البريطاني عن حزب العمال جراهام جونز، على موقف الحكومة الشرعية الثابت والدائم حول تحقيق السلام الدائم والشامل الذي يستعيد مؤسسات الدولة وينهي معاناة الشعب.

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وأفاد بأن المليشيا الانقلابية استمرت في مشروعها المدعوم من إيران، واستخدمت سلاح الجو لاستهداف مقر الرئيس اليمني في عدن، واجتاحت المحافظات الواحدة تلو الأخرى، الأمر الذي تطلب تدخلاً من قبل دول التحالف بقيادة المملكة العربية السعودية.

وأشار الإرياني إلى أن المجتمع الدولي تساهل كثيراً في التعامل مع الانقلاب، لتثبت الأيام أن خطر هذه المليشيات تجاوز اليمن إلى تهديد الإقليم وممرات الملاحة والأمن والسلم الدوليين، ذاكرا أن ما حدث في الأيام القليلة الماضية من استهداف خطوط إمداد النفط وحركة الملاحة خير دليل على ذلك.

وثمن دور التحالف العربي لدعم الشرعية في بلاده ودعمه المتواصل لعملية استعادة اليمن ومؤسساته وإنهاء تهديد المليشيات الانقلابية على أمن اليمن والإقليم والعالم.

وتابع الوزير اليمني: "لولا هذا الدعم الذي شمل المساعدات الإنسانية والتعليمية والصحية وتوفير الوقود لإنارة اليمن ودعم الاحتياطي النقدي لإيقاف تدهور العملة، لكان الوضع الإنساني أكثر سوءاً ولشهد العالم موجة هجرة على غرار ما حدث في بعض دول المنطقة".