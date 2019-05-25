مقتل 23 سجينا في مواجهات مع الشرطة الفنزويلية

قتل 23 من السجناء وأصيب 14 شرطياً بجروح في فنزويلا، الجمعة، خلال صدامات في مركز للشرطة في بلدة أكاريجوا (غرب) والتي تبعد نحو 350 كيلومترا عن العاصمة كاراكاس، حسبما ذكرت منظمة غير حكومية معنية بحقوق المساجين.



وقال كارلوس نييتو مدير المنظمة "لقي 23 سجيناً حتفهم وجرح 14 شرطياً"، ولم تصدر الحكومة الفنزويلية تصريحات حتى الآن من جانبها.

وأشار إلى أن المواجهات اندلعت عندما حاول عناصر من القوات الخاصة اقتحام مركز التوقيف الاحتياطي من أجل تحرير زوار كانوا موقوفين قد اتّخذوهم الخميس رهائن.

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وأضاف "صباحا أرسلوا قوات العمليات الخاصة وحصلت مواجهات.. الموقوفون كانوا مسلّحين وأطلقوا النار على الشرطيين.. ويبدو أنهم فجّروا قنبلتين يدويّتين".

ونقلت المنظمة عن تقرير داخلي للشرطة أن عددا من أفراد الشرطة أصيبوا في هذين الانفجارين.

ولا تصدر وزارة شؤون المعتقلات بيانات بشأن هذا النوع من الأحداث، وتعتبر أن مراكز التوقيف الاحتياطي لا تقع ضمن نطاق صلاحياتها.

وتتكرر أعمال العنف في هذه المراكز التي تقول المنظّمة إن عدد موقوفيها يبلغ 55 ألفا في حين أن قدرتها الاستيعابية تناهز 8 آلاف موقوف.

وفي مارس/آذار 2018 لقي 68 شخصا مصرعهم في زنازين المركز الرئيسي للشرطة في فالنسيا شمال فنزويلا، وأكدت الحكومة آنذاك أن القتلى سقطوا جراء حريق، فيما قالت منظمة غير حكومية إنهم سقطوا جراء تمرد عشرات المعتقلين.