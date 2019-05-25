انت الان تتابع رئيسة وزراء بريطانيا تعلن استقالتها رسميا: فشلت ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

تيريزا ماي

أعلنت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، اليوم الجمعة، أنها تنوي استقالتها من منصب رئيس حزب المحافظين بحلول يوم الجمعة 7 يونيو المقبل، وأضافت أن عملية اختيار زعيم جديد للحزب ستبدأ في الأسبوع التالي، وتأتي الاستقالة على خلفية أزمة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي "البريكست"، إذ فشلت ماي في الوفاء بتعهداتها، والحصول على موافقة مجلس العموم على اتفاق "البريكست" الذي توصلت إليه مع الكتلة الأوروبية، وسط اعتراضات كبيرة من المعارضة، بالإضافة إلى الأحزاب.

وقالت ماي إنها بذلت قصارى جهدها لتحقيق خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، موضحة: "لقد فعلت كل ما بوسعي لإقناع النواب بدعم هذا الاتفاق، لكن للأسف لم أتمكن من القيام بذلك". وكانت ماي قد تولت منصبها رئيسة للوزراء في الثالث عشر من شهر يوليو عام 2016، بعد أن صوت البريطانيون لصالح خروج بريطانيا من الاتحاد

Advertisements