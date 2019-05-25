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مقتل 23 سجيناً في مواجهات مع الشرطة الفنزويلية

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الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو

لقي ما لا يقل عن 23 من سجناء الحقّ العام مصرعهم وأصيب 14 شرطياً بجروح في فنزويلا الجمعة خلال صدامات في مركز للشرطة في بلدة أكاريغوا (غرب)، حسبما ذكرت منظمة غير حكومية معنية بحقوق المساجين.

وقال كارلوس نييتو مدير المنظمة لوكالة فرانس برس "لقي 23 سجيناً حتفهم وجرح 14 شرطياً".

 

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