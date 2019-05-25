فيديو.. السيسي يتفقد العاصمة الإدارية ويطّلع على الموقف التنفيذي للمشروعات

كتب أحمد عبد الرحمن
تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسى، بعد صلاة الجمعة، عددًا من المشروعات الإنشائية الكبرى بالعاصمة الإدارية الجديدة، كمدينة الفنون والثقافة، بما فيها دار الأوبرا الجديدة، وكذلك الحى الحكومى، بالإضافة إلى القيادة الاستراتيجية.
وقال السفير بسام راضى المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس أطلع خلال جولته التفقدية على الموقف التنفيذى للمشروعات وسير العمل بها، مؤكداً ضرورة مراعاة الالتزام بالجدول الزمنى المحدد لإتمام تلك المشروعات وفق أعلى المواصفات وأحدث التصميمات.
وأوضح...
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