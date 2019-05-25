أول تعيلق للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بعد تفجيرات مدينة ليون

كتب: أحمد أبوعقيل

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون تعليقا على الإنفجار الذي وقع في مدينة أنه يشعر بالحزن وانه يفكر في جرحى الانفجار الذي وقع في ليون، وعائلاتهم المتضررة من العنف الذي وقع على أحبائهم في الشارع.

وقع الانفجار فى الخامسة مساء اليوم الجمعة بمنطقة مخصصة للمشاة بأحد شوارع المدينة،وذكرت قناة تلفزيون بي.إف.إم أن عدد المصابين عشرة بينهم طفل.

وقال مسئولون فرنسيون، إن 13 شخص على الأقل أصيبوا فى هجوم بعبوة يشتبه أنها طرد ملغوم بمدينة ليون بوسط فرنسا.