ارتفاع حصيلة مصابي انفجار مدينة ليون الفرنسية لـ13 مصابا

كتب عامر مصطفى _ وكالات
قال مسئولون فرنسيون، إن 13 شخص على الأقل أصيبوا فى هجوم بعبوة يشتبه أنها طرد ملغوم بمدينة ليون بوسط فرنسا، اليوم الجمعة.
وقع الانفجار فى نحو الساعة 5.30 مساء اليوم بالتوقيت المحلى فى منطقة مخصصة للمشاة بأحد شوارع المدينة، ووصف الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون الانفجار بأنه "هجوم" لم يسفر عن سقوط قتلى، وذكرت قناة تلفزيون بي.إف.إم أن عدد المصابين عشرة بينهم طفل.
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