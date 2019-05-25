توقف حركة الطيران بإندونيسيا بسبب ثوران بركان جبل أجونج

جاكرتا (أ ش أ)

ألغى مطار جزيرة بالى الإندونيسية رحلاته الجوية فى أعقاب ثوران بركان جبل أجونج وانتشار الرماد فى الجزيرة.

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ونقلت شبكة "فوكس نيوز" الأمريكية، اليوم الجمعة، عن الوكالة الوطنية للكوارث الإندونيسية أن ثوران البركان مساء اليوم استمر 4 دقائق و30 ثانية، ونشر حممه وصخوره المتوهجة على بعد حوالى 3 كيلومترات من مركز الحفرة.

وعلى الرغم من انتشار الرماد البركانى فى حوالى 9 قرى إلا أن الوكالة الوطنية الإندونيسية لم ترفع مستوى التأهب للبركان، حسبما ذكرت (فوكس نيوز).

من جانبها أعلنت المديرية العامة للنقل الجوى أن 4 رحلات جوية...