توقف حركة الطيران بإندونيسيا بسبب ثوران بركان جبل أجونج

جاكرتا (أ ش أ)
ألغى مطار جزيرة بالى الإندونيسية رحلاته الجوية فى أعقاب ثوران بركان جبل أجونج وانتشار الرماد فى الجزيرة.
ونقلت شبكة "فوكس نيوز" الأمريكية، اليوم الجمعة، عن الوكالة الوطنية للكوارث الإندونيسية أن ثوران البركان مساء اليوم استمر 4 دقائق و30 ثانية، ونشر حممه وصخوره المتوهجة على بعد حوالى 3 كيلومترات من مركز الحفرة.
وعلى الرغم من انتشار الرماد البركانى فى حوالى 9 قرى إلا أن الوكالة الوطنية الإندونيسية لم ترفع مستوى التأهب للبركان، حسبما ذكرت (فوكس نيوز).
من جانبها أعلنت المديرية العامة للنقل الجوى أن 4 رحلات جوية...
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