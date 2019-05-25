اردوغان: تركيا قد تمدد تخفيضات لضريبة الاستهلاك الخاصة على السيارات

لفت الرئيس التركي ​رجب طيب اردوغان​، متوجّهًا إلى تجار وحرفيين أتراك على مائدة إفطار في ​إسطنبول​، إلى أنّ "حكومته قد تمدّد تخفيضات لضريبة الاستهلاك الخاصة على السيارات، عندما تنتهي بنهاية الشهر المقبل"، في خطوة تهدف إلى تعزيز مبيعات السيارات المتراجعة.

وكانت قد أفادت جمعية موزعي السيارات في وقت سابق هذا الشهر بأنّ "مبيعات سيارات الركاب و​الشاحنات​ الخفيفة هبطت بنسبة 56 بالمئة على أساس سنوي في نيسان"، مبيّنةً أنّ "المبيعات انخفضت 48 بالمئة في الأشهر الأربعة الأولى من هذا العام".

وفرضت ​الحكومة التركية​ تخفيضات على ضريبة الاستهلاك الخاصة لبعض السيارات في تشرين الثاني الماضي، ومدّدت في وقت لاحق تلك التخفيضات حتّى نهاية حزيران.