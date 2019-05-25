بومبيو: مبيعات الأسلحة الأميركية للسعودية والإمارات والأردن هي لردع إيران

أعلن وزير الخارجية الأميركية مايك بومبيو، أنّ "صفقات بيع الأسلحة الأميركية للسعودية والإمارات والأردن بمبلغ 8.1 مليار دولار، هي لدعم الحلفاء وردع إيران".
وأوضح أنّ "مبيعاتنا من الأسلحة للحلفاء في الخليج تعزّز الاستقرار في الشرق الأوسط"، مركّزًا على أنّ "إخطار حالة الطوارئ الّذي يتجاوز بموجبه الرئيس الأميركي، الكونغرس في مبيعات الأسلحة، هو إجراء لمرّة واحدة".
وكان قد ذكر السيناتور الأميركي الديموقراطي روبرت منينديز، أنّ "إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب أبلغت الكونغرس رسميًّا بأنّها ستبيع أسلحة إلى كلّ من السعودية والإمارات، من دون أن تعرض هاتين الصفقتين على الكونغرس"، الّذي يحقّ له في العادة الاعتراض على مثل هذه الاتفاقات.
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