بومبيو: مبيعات الأسلحة الأميركية للسعودية والإمارات والأردن هي لردع إيران

أعلن وزير الخارجية الأميركية ​مايك بومبيو​، أنّ "صفقات بيع الأسلحة الأميركية للسعودية و​الإمارات​ و​الأردن​ بمبلغ 8.1 مليار دولار، هي لدعم الحلفاء وردع ​إيران​".

وأوضح أنّ "مبيعاتنا من الأسلحة للحلفاء في ​الخليج​ تعزّز الاستقرار في الشرق الأوسط"، مركّزًا على أنّ "إخطار ​حالة الطوارئ​ الّذي يتجاوز بموجبه الرئيس الأميركي، ​الكونغرس​ في مبيعات الأسلحة، هو إجراء لمرّة واحدة".

وكان قد ذكر السيناتور الأميركي الديموقراطي روبرت منينديز، أنّ "إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب أبلغت الكونغرس رسميًّا بأنّها ستبيع أسلحة إلى كلّ من ​السعودية​ والإمارات، من دون أن تعرض هاتين الصفقتين على الكونغرس"، الّذي يحقّ له في العادة الاعتراض على مثل هذه الاتفاقات.