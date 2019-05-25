"صندوق النقد الدولي" توقّع نمو اقتصاد روسيا 1.4 بالمئة في 2019

ركّز "​صندوق النقد الدولي​" على أنّ "متوسط نمو الناتج المحلي الإجمالي ل​روسيا​ بلغ في السنوات الثلاثة الماضية 1.4 بالمئة ويتوقّع أن يكون بمعدّل مماثل في عام 2019".

وأوضح في بيان أنّ "دعم الظروف الخارجية للاقتصاد الروسي سيكون محدودًا، حيث حلّت العقوبات والشكوك السياسيّة والتجاريّة العالميّة وانخفاض أسعار ​النفط​ محلّ الظروف الخارجيّة المواتية الّتي ساهمت في النمو السريع في مطلع الألفية الجديدة"، مشدّدًا على أنّ "روسيا تحتاج حاليًّا إلى التركيز على الإصلاحات المحلية لتحسين إمكانات النمو".

وتوقّع الصندوق "تباطؤ معدل التضخم إلى 4 بالمئة في مطلع 2020، بفضل عوامل عدّة، منها ضعف تأثير زيادة ضريبة ​القيمة المضافة​ والارتفاع الطفيف مؤخرا للعملة المحلية (الروبل) واستقرار أسعار ​الوقود​ المحلية".