صندوق النقد: على إسرائيل خفض العجز إلى 2.5 بالمئة من الناتج المحلي في 2020

كشف "صندوق النقد الدولي" في تقرير أولي، "أنّه يتوقّع أن يصل العجز في ميزانية إسرائيل إلى 3.5 بالمئةى على الأقل هذا العام، ارتفاعًا من 3 بالمئة في عام 2018".
ونوّه إلى أنّ "السياسات الحاليّة تشير إلى مزيد من الزيادات في العجز في الأعوام المقبلة، لكن يجب على إسرائيل أن تستهدف خفض العجز إلى 2.5 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في سنة 2020"، لافتًا إلى أنّ "اقتصاد إسرائيل القوي يعطي الحكومة مجالًا لاتخاذ خطوات في ميزانية 2020، مثل تقليص العجز من خلال خفض إعفاءات ضريبية وزيادة الإيرادات وتحسين كفاءة الإنفاق".
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