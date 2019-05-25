النشرة: جريحان في اشكال وتضارب بالايادي في صيدا

افاد مراسل "​النشرة​" في صيدا، عن سقوط جريحين في اشكال وتضارب بالايادي وقع بين شبان قرب ​مستشفى​ غسان حمود الجامعي في صيدا وتدخلت ​القوى الامنية​ لفضه حيث نقل الجريحان الى مستشفى "الهمشري" للمعالجة.

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