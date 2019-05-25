شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة الاستعلامات ترصد العلاقات الثقافية والإعلامية بين مصر والمغرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت الهيئة العامة للاستعلامات، أن مصر تربطها بالمغرب علاقات متميزة ضاربة بجذورها فى أعماق التاريخ يدعمها التلاحم والمصاهرة وتقارب التقاليد بين الشعبين، إضافة إلى ما هو معروف عن الشعب المغربى من تقديره للفن المصرى و الثقافة المصرية.

وأضافت هيئة الاستعلامات فى كتابها بعنوان " مصر و المملكة المغربية "، أن المؤسسات الدينية ترتبط فى البلدين بصلات وثيقة منذ قرون ، متابعة : " تنظم اتفاقية التعاون الثقافى المبرمة بالقاهرة فى يونيو 1959 تعاون الدولتين فى مجالات التربية و التعليم و التعليم العالى و البحث العلمى و الشئون الاسلامية و الثقافة بمختلف ألوانها " الكتب و الآثار و المتاحف التراثية و مجال الفنون التشكيلية و الحرف التقليدية والمعارض و مجال السينما و المسرح و الموسيقى و التكوين الاكاديمى و ثقافة الطفل و قصور الثقافة و الشباب و الرياضة و الإعلام.

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ولفتت هيئة الاستعلامات إلى أن التفاعل الثقافى بين الشعبين فى مصر و المغرب يعود الى عصور بعيدة، مؤكدة أن الثقافة المصرية جزء أصيل من التكوين الروحى المغربى، كما أن الإرث المغربى الروحى ماثل فى مصر من التصوف إلى العمارة والموسيقى والأزهر باعتباره منارة العالم الإسلامى فإن تشييده وعمارته جاءت متأثرة بمسجد القرويين فى فاس عاصمة المغرب العلمية التى كان ينطلق منها ركب الحج إلى مكة عبورا من مصر.