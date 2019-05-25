"أنا وأخويا نواب فى البرلمان".. حكاية 4 أشقاء تحت قبة مجلس النواب

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بجانب عدد كبير من المفارقات تحت قبة البرلمان، وعدد آخر من الأمور المثيرة، هناك عدد من المعلومات قد لا يعرفها البعض، منها مثلاً أن هناك 4 أشقاء تحت قبة البرلمان.
ففى الوقت الذى كان وجود النائب مرتضى منصور ونجله أحمد، أيقونة جدل داخل البرلمان، منتقلة بالزخم على صفحات الوسائل الاجتماعى، بعنوان "أنا وأبويا نائب فى البرلمان"، كان هناك ما هو مُشابه فى الإثارة، بعنوان "أنا وأخويا نائب فى البرلمان"، ولكن لم تنل حظ واسع من الزخم.
فالنائب عاطف محمد عبد الجواد أحمد هو شقيق النائب عبد الرحمن محمد عبد الجواد أحمد برعى، والنائبان عن دائرة مركز بنى سويف، ولكن الأمرغير معروف للكثيرين، كون شهرة النائب الأول هى عاطف عبد الجواد، وشهرة النائب الثانى هى عبد الرحمن بُرعى.
كما أن النائب رزق راغب ضيف الله عضو مجلس النواب عن دائرة أول وتانى العامرية وبرج العرب، هو شقيق النائب سعداوى راغب ضيف الله، عضو قائمة فى حب مصر عن قطاع غرب الدلتا بالاسكندرية.
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