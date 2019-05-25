السفير الصيني في أوتاوا: العلاقات مع كندا في أدنى مستوى لها

محمد اسماعيل - القاهرة - تورونتو (أ ش أ)

اعترف السفير الصيني في أوتاوا، لو شاي، أن علاقات بلاده مع كندا انخفضت إلى "أدنى مستوى لها" منذ بدء العلاقات الدبلوماسية، مشددا على أن العلاقات الحالية "باردة".

وفي خطاب ألقاه في تورونتو، قال السفير إنه يشعر بالحزن أن العلاقات مع كندا أصبحت باردة وتواجه تحديات هائلة، مشيرا إلى أن الصين تحترم منذ فترة طويلة علاقاتها مع كندا، خاصة لأنها كانت واحدة من أوائل الدول الغربية التي أقامت علاقات دبلوماسية معها.

وأضاف الدبلوماسي الصيني: "تواجه العلاقات الحالية بين الصين وكندا صعوبات لأسباب واضحة، وهي في أدنى مستوياتها منذ أن أقام البلدان علاقات دبلوماسية".

وتوترت العلاقات بين الجانبين في أعقاب اعتقال كندا المسؤولة التنفيذية في شركة هواوي الصينية، منج وان تشو/ في مقاطعة بريتش كولومبيا بالغرب الكندي، بناءً على مذكرة من الولايات المتحدة، التي تتهمها بالاحتيال وانتهاك العقوبات المفروضة على إيران، وما أعقبه من اعتقال الصين لمواطنين كنديين، أحدهما دبلوماسي سابق.