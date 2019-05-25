​مصر تدين انفجار ليون الفرنسية وتصفه بـ"الخسيس"

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:
أدانت مصر، مساء اليوم الجمعة الانفجار الذي وقع في مدينة ليون الفرنسية، مما أسفر عن إصابة عدد من الأشخاص .
وأعربت وزارة الخارجية في بيان مساء اليوم، عن "تمنياتها بسرعة شفاء المصابين في هذا الهجوم الخسيس".
وأكد البيان على وقوف مصر "حكومةً وشعبًا مع حكومة وشعب فرنسا الصديقة في مواجهة تلك الأعمال الوحشية التي تستهدف الأبرياء".
ووجه وزير الداخلية الفرنسي كريستوف كاستانير إدارات الشرطة في كامل البلاد بتعزيز إجراءات الأمن في الأماكن التي يتواجد فيها المواطنون باعداد كبيرة ، وهي في المقام الأول المقار الرياضية والثقافية.
أصيب ما لا يقل عن ثمانية أشخاص وفقا لبيانات رئاسة الشرطة القريبة من الانفجار.
وذكرت محطة "بي إف إم تي في" التلفزيونية عن جرح ما لا يقل عن 13 شخصا، من بينهم طفل.
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