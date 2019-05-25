بومبيو يقوم بجولة في أوروبا الأسبوع المقبل

محمد اسماعيل - القاهرة - واشنطن (د ب أ)

يقوم وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو بجولة طويلة عبر أوروبا تبدأ نهاية الأسبوع المقبل يبدأها بألمانيا.

وصرحت وزارة الخارجية الأمريكية الجمعة في واشنطن، بأن بومبيو يزور أولا برلين يوم الجمعة المقبل، ثم يتوجه إلى كل من سويسرا وهولندا ثم يرافق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بعد ذلك في زيارته الرسمية إلى بريطانيا.

وقالت الوزارة أن بومبيو سيتحرك لبدء هذه الجولة يوم الخميس المقبل، وسيلتقي في اليوم التالي (الجمعة المقبلة) مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل ووزير الخارجية هايكو ماس في برلين.

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كان بومبيو يرغب منذ السابع من مايو الجاري في زيارة برلين لأول مرة بعد توليه مهام منصبه، إلا أنه توجه بدلا من ذلك إلى العراق لإجراء مفاوضات بشأن الأزمة التي تفاقمت مع إيران.

وذكرت الخارجية الأمريكية أن بومبيو يعتزم أن يلتقي خلال زيارته إلى سويسرا بنظيره إجناسيو كاسيس.

ومن المقرر أن يلتقي خلال زيارته لهولندا برئيس الوزراء هناك مارك روته حيث يشارك في قمة أرباب العمل في لاهاي.

ويتوجه بومبيو إلى محطته الأخيرة في بريطانيا حيث يرافق الرئيس دونالد ترامب في زيارته إليها بين الثالث والخامس من يونيو المقبل.