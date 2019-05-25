بومبيو: مبيعات الأسلحة للسعودية والإمارات تأتي لردع إيران

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، اليوم الجمعة، إنه قرر أن البلاد تواجه حالة طوارئ والتي تتطلب بيعًا فوريًا للأسلحة الدفاعية لعدة دول.

وتابع بومبيو، في خطاب للكونجرس الأمريكي، أن الدول المعنية هي السعودية والإمارات والأردن، ويأتي ذلك لمواجهة التأثير الخبيث لحكومة إيران.

وأشار بومبيو، في تغريدة بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، إلى أن الهدف الآخر من ذلك يكمن في حماية المواطنين الأمريكيين وحلفاء الولايات المتحدة.

وتابع بومبيو، يجب على الولايات المتحدة أن تظل شريكًا يمكن الاعتماد عليه في منطقة الخليج ولحلفائنا في العالم، وهذا أمر أساسي لأمننا القومي.