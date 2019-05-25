بعد معركة بالأسلحة النارية.. القبض على 4 مسجلين خطر في قنا

محمد اسماعيل - القاهرة - قنا- عبدالرحمن القرشي:
ألقت الأجهزة الأمنية في قنا، اليوم الجمعة، القبض على 4 مسجلين خطر من تشكيل عصابي، مطلوبين على ذمة عدة قضايا بلطجة واتجار في المواد المخدرة؛ عقب تبادل للإطلاق النار في منطقة الحسينات بمركز أبوتشت بشمال المحافظة.
وتلقى اللواء مجدي القاضي مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا، إخطارًا بالقبض على 4 من تشكيل عصابة أولاد شمندي بشمال قنا؛ عقب تبادل للإطلاق النيران وعثر بحيازتهم على 5 بنادق آلية وعدد من الدراجات البخارية المبلغ بسرقتها.
وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.
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