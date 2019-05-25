ردا على ضربة هواوي.. الشعب الصيني يتخلى عن أيفون

انتقل الصراع بين الولايات المتحدة والصين من صراع لشركات محمول إلى حرب إلكترونية هادئة تخوضها الدول وتدق طبول الحرب على وسائل التواصل الإجتماعي ، خاصة بعد قرار الولايات المتحدة ضد شركة هواوي الصينية. حتى تحول إلى حرب شعبية

حسب ما ورد في وكالة " روسيا اليوم ".

وقالت الموقع الروسي " إن تلك الخطوة الإستفزازية التي قامت بها الولايات المتحدة الصينيين إلى أن يردوا الضربة من خلال أيفون

، وقرر الشعب الصيني مساندة وطنه من خلال إستخدام هواتف هواوي بدلا من أيفون وبتلك الخطوة تخسر شركة أيفون حصة كبيرة إلى حد ما من أسهمها في الصين.

يذكر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال في خطابه الأخير أن شركة "هواوي" الصينية العملاقة للإلكترونيات شركة "خطيرة جدا من الجانب العسكري والأمني".