اخبار العالم

سيدة تضرب صديقتها المسنة حتى الموت

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

قالت صحيفة "الجارديان" البريطانية إن الشرطة الفرنسية  عثرت على جثة سيدة مسنة عمرها 92 عاما مقتولة في غرفتها و على وجهها علامات لكدمات تشير إلى أن ضربت بقوة على وجهها وملقاة على سريرها في دار للمسنين. 

 

وذكرت الصحيغة أن تحقيقات الشرطة وتشريح الجثة تبين أن السبب شجار ولكمات

وخنق حتى الموت ، و حسب ما ورد أن الشكوك كلها تحوم حول صديقتها صاحبة الـ 102 عام. 

 

Advertisements

قامت الشرطة بسؤال العاملين في الدار عن تلك السيدة المتهمة و بالفعل كانت هناك أفعال غير طبيعية تصدر منها و

ADTECH;loc=300;grp=%5Bgroup%5D
كانت تصاب بالتشنجات أحيانا و تصرخ بدون سبب، وأن عمال الاستقبال في الدار استقبلوا مكالمة منها في تلك الليلة و هي تصرخ و تقول أنها قتلت شخصا و لكنهم لم يعيروها إهتماما لأنهم يعرفون حالتها. 

 

ونقلت السيدة المسنة المتهمة إلى مستشفى السجن بالرغم من أنها قد تكون قامت بقتل زميلتها في حالة من اللاوعي لأنها بكت بشدة عندما علمت أن صديقتها قتلت.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر سيدة تضرب صديقتها المسنة حتى الموت لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا