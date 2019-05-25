سيدة تضرب صديقتها المسنة حتى الموت

قالت صحيفة "الجارديان" البريطانية إن الشرطة الفرنسية عثرت على جثة سيدة مسنة عمرها 92 عاما مقتولة في غرفتها و على وجهها علامات لكدمات تشير إلى أن ضربت بقوة على وجهها وملقاة على سريرها في دار للمسنين.
وذكرت الصحيغة أن تحقيقات الشرطة وتشريح الجثة تبين أن السبب شجار ولكماتوخنق حتى الموت ، و حسب ما ورد أن الشكوك كلها تحوم حول صديقتها صاحبة الـ 102 عام.
قامت الشرطة بسؤال العاملين في الدار عن تلك السيدة المتهمة و بالفعل كانت هناك أفعال غير طبيعية تصدر منها و
ونقلت السيدة المسنة المتهمة إلى مستشفى السجن بالرغم من أنها قد تكون قامت بقتل زميلتها في حالة من اللاوعي لأنها بكت بشدة عندما علمت أن صديقتها قتلت.
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