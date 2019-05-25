بـ40 مليون دولار.. منتج أمريكي شهير ينقذ نفسه من قضايا تحرش

رفعت صحيفة نيويورك تايمز النقاب عن وصول المنتج الأمريكي الشهير هارفي وينشتاين إلى تسوية مؤقتة بملايين الدولارات مع النساء اللواتي اتهموه بالاعتداء الجنسي.

وقالت الصحيفة وافق محامو المنتج الشهير على تسوية مقترحة بقيمة 44 مليون دولار مع متهميه

حيث تشير التقارير إلى أن المفاوضات بين فريق وينشتاين القانوني والمحامين الذين يمثلون متهميه مستمرة منذ أكثر من عام.

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وتهدف الصفقة ، التي لم يتم توقيعها بعد إلى تغطية جميع

الدعاوى المدنية المرفوعة ضد وينشتاين ، بما في ذلك الإجراءات القضائية في كندا والمملكة المتحدة ، وفقًا لتقارير وول ستريت جورنال.

و بموجب التسوية المقترحة ، سيتم تحويل 30 مليون دولار إلى متهمي وينشتاين والدائنين غير المضمونين والموظفين السابقين في TWC، سيغطي المبلغ المتبقي 14 مليون دولار الرسوم القانونية.