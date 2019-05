قادة الاحتجاج في السودان يدعون لإضراب عام يومي الثلاثاء والأربعاء

الجمعة 24 مايو 2019

A Sudanese health worker carries a placard as scores of medics hold a rally in front of a hospital in the capital Khartoum on May 23, 2019. - Sudan's protest leaders said today they will seek advice from demonstrators camped outside the army headquarters on how to break a deadlock in talks with the military on installing civilian rule. Medics along with engineers and teachers played a key role in nationwide protests against Omar al-Bashir's rule by forming the Sudanese Professionals Association, the group that initially launched the anti-Bashir campaign. (Photo by ASHRAF SHAZLY / AFP)

دعا تحالف "قوى الحرية والتغيير"، الذي يقود الاحتجاجات في السودان مساء الجمعة إلى إضراب عام في عموم أنحاء البلاد يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين، لمطالبة المجلس العسكري الحاكم بتسليم السلطة للمدنيين. وقال التحالف في بيان تلقّته وكالة فرانس برس إنّه "في هذه اللحظة من عمر البلاد لم يعد هناك مناص من استخدام سلاح الإضراب العام لتقويم مسار الثورة". وتضمنّ البيان "جدول التصعيد التدريجي"، والذي ينصّ على أنّه يوم الثلاثاء المقبل ستكون "بداية الإضراب من داخل المؤسسات والشركات الخاصة والعامة والقطاعات المهنية والحرفية". وأوضح البيان أنّه في اليوم التالي ستتمّ "مواصلة الإضراب السياسي والاتجاه لميادين الاعتصام بالعاصمة القومية والأقاليم، كما سيتم "تفعيل خيمة العصيان داخل الأحياء واختيار اللجان التمهيدية للعصيان المدني". أما يوم الخميس، فسيتم بحسب البيان، "الإعلان عن رفع الإضراب" وتنظيم "مواكب السلطة المدنية نحو ميادين الاعتصام بالعاصمة القومية والأقاليم". ولفت البيان إلى "جدول الفعاليات الثورية" هذا هدفه "تَسلُّم مقاليد الحكم من قبل السلطة المدنية الانتقالية، وفقا لإعلان الحرية والتغيير". ولفت التحالف في بيانه إلى أنّه جار "التحضير للإضراب السياسي والعصيان المدني، وهو عمل مقاوم سلمي أُجبرنا على المضي فيه، والتصميم على إنجازه بقوة الشعب وضمير مواطنه اليقظ".