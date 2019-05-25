مقتل وإصابة 3 من الحشد العشائري بالعراق

سرمد الطويل، باسل الخطيب (بغداد، أربيل)

أفاد مصدر كردي، أمس، بأن قوة كردية فرنسية مشتركة نفذت عملية أمنية ضد تنظيم «داعش» في منطقة «كرميان»، مبينة أن العملية أسفرت عن مقتل 3 دواعش وجرح عنصرين من البيشمركة، وآخر من القوة الفرنسية.

وقال المصدر، إن قوات الفوج الذهبي التابعة لقوات 70 من البيشمركة «نفذت حملة أمنية جوية مشتركة بالتعاون مع قوات فرنسية في التحالف الدولي ضد مواقع داعش في منطقة غرة بقرية بلكانة وقرية شوراو في كرميان خلف سلسلة جبال هنجيره التي اضطر الأهالي لهجرها بسبب تهديدات مسلحي التنظيم الإرهابي»، مشيراً إلى أن الحملة «أسفرت عن قتل 3 من مسلحي داعش وتدمير مقرهم، فضلاً عن إصابة عنصرين من البيشمركة، وآخر من القوة الفرنسية».

إلى ذلك، أفاد مصدر أمني بمحافظة صلاح الدين العراقية، أمس، بمقتل وإصابة ثلاثة من عناصر الحشد العشائري في هجوم شنه عناصر داعش شمال قضاء بيجي شمال بغداد. وقال العقيد محمد خليل البازي من شرطة المحافظة إن «قوة من عناصر داعش هاجمت بعد منتصف الليلة الماضية نقطة للحشد العشائري في تقاطع طريق قريتي الزوية والمسحك، وأطلقت وابلاً من النيران من مختلف أنواع الأسلحة، ما أسفر عن مقتل أحد عناصر النقطة وإصابة اثنين آخرين بجروح».