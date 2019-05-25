الحرائق تلتهم غابات ومنازل في إسرائيل والضفة

رام الله (الاتحاد)

تواجه إسرائيل والضفة الغربية المحتلة منذ أمس الأول موجة من الحرائق بفعل الارتفاع الشديد في درجات الحرارة، تسببت بتدمير عشرات المنازل، فيما استمرت حالة التأهب أمس بسبب موجة الحر.

وأغلقت الشرطة الطرق المؤدية إلى أماكن الحرائق وطالبت الجميع بالامتثال لتعليماتها وسلوك طرق بديلة. وشهدت إسرائيل عام 2016 سلسلة حرائق مترامية خلفت أضراراً جسيمة في إسرائيل والضفة الغربية المحتلة والتهمت أكثر من 13000 دونم من الغابات بحسب سلطة الطبيعة والمتنزهات الإسرائيلية.

وشهدت منطقة وسط إسرائيل حرائق أمس نتيجة لموجة حارة وصلت فيها درجة الحرارة إلى 50 درجة مئوية. وبحسب إدارة الإطفاء، اضطر نحو ثلاثة آلاف شخص إلى مغادرة منازلهم في بعض الأحيان، حيث اشتعلت النيران في 45 مبنى.

وقالت وزارة الخارجية الإسرائيلية إن رجال إطفاء من قبرص يساعدون في جهود إخماد النيران. ومن المتوقع أن تنضم طائرات إطفاء من قبرص واليونان وكرواتيا وإيطاليا للعملية. وبحسب خدمة الإنقاذ «ماجن دافيد أدوم» جرى نقل ثمانية أشخاص إلى المستشفى بعدما استنشقوا الدخان الناجم عن الحريق.

وتوفي سبعيني جراء ضربة شمس أمس الأول، بحسب ما أوردته صحيفة «تايمز أو إسرائيل». ومن المتوقع أن ترتفع درجات الحرارة مجدداً إلى 48 درجة مئوية في جنوب البلاد، بحسب الموقع الإخباري «واي نت». وقالت فرق الإطفاء إن سبب الحرائق التي تستعر بشكل رئيسي في مدينة موديعين، لايزال مجهولاً.