المجلس العسكري السوداني يشكر السعودية ويؤكد: قواتنا باقية في اليمن

جدة، الخرطوم (وكالات)

التقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع السعودي، في جدة أمس، نائب رئيس المجلس الانتقالي السوداني الفريق أول محمد حمدان دقلو، المعروف على نطاق واسع بلقب «حميدتي». وطبقاً لوكالة الأنباء السعودية «واس»، «جرى خلال اللقاء، بحث التعاون الثنائي بين البلدين الشقيقين، إلى جانب استعراض مستجدات الأحداث على الساحة الإقليمية». وجاء في بيان صدر في الخرطوم أن المجلس العسكري الانتقالي قدم خلال اللقاء الشكر إلى السعودية على دعمها للسودان في المجالات كافة، مؤكداً أن القوات السودانية باقية ضمن التحالف العربي في اليمن. وقال المجلس، في البيان إن «ولي العهد السعودي أكد دعمه اللامحدود للسودان في كل المجالات انطلاقاً من العلاقة بين البلدين، وأنه يبارك الخطوات التي قام بها المجلس العسكري للخروج من الوضع الذي كان ماثلاً من قبل آملاً في استقرار الأوضاع».

وأوضح البيان أن «الأمير محمد بن سلمان أكد أيضاً استمرار الدعم المشترك السعودي الإماراتي للسودان، ووعد بالكثير من الاستثمارات بعد تجاوز المرحلة الحالية». وبحسب البيان، فقد شكر ولي العهد السعودي الوفد السوداني على الزيارة، مؤكداً «أن وقوف المملكة إلى جانب الشعب السوداني إنما هو واجب تمليه أواصر الأخوة والدم والدين، ممتدحاً جهود المجلس العسكري للوصول للتوافق السياسي الذي يفضي إلى تجنيب البلاد الفتن، وصولاً لتسليم السلطة للشعب عبر حكومة مدنية تؤسس للديمقراطية».

ومن جانبه، تقدم نائب رئيس المجلس العسكري الانتقالي أصالة عن نفسه وإنابة عن أعضاء المجلس وباسم رئيس المجلس العسكري الانتقالي وكل أفراد الشعب السوداني بالشكر لخادم الحرمين الشريفين وولي عهده، لما قدماه للسودان من دعم في كل المجالات. وأضاف: «لقد كانت وقفتكم معنا ذات أثر إيجابي وهي ليست بالغريبةً»، مؤكداً في الوقت ذاته وقوف السودان مع المملكة ضد كل التهديدات والاعتداءات من قبل إيران والميليشيات الحوثية.

وعبر «حميدتي» عن كامل الإدانة للاعتداءات الأخيرة على ناقلتي النفط في مياه الخليج، والاعتداءات الصاروخية المتكررة من جانب ميليشيا الحوثي. وأضاف: «نعلن عن كامل الاستعداد عن الدفاع عن أرض الحرمين الشريفين في إطار الشرعية، وأن القوات السودانية ستظل موجودة وباقية في اليمن، وسنقاتل لهذا الهدف وسنظل حتى تتحقق الأهداف جميعها».

وكان الفريق أول محمد حمدان دقلو «حميدتي»، نائب رئيس المجلس الانتقالي السوداني، قد وصل، الليلة قبل الماضية، إلى جدة، برفقة المتحدث الرسمي باسم المجلس العسكري السوداني الفريق شمس الدين كباشي. وكان في استقباله بمطار الملك عبدالعزيز الدولي الأمير خالد الفيصل، مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة. وتعتبر زيارة نائب رئيس المجلس الانتقالي السوداني إلى المملكة العربية السعودية هي الأولى منذ عزل الرئيس السوداني عمر البشير الذي انطلقت الاحتجاجات الشعبية ضد نظامه منذ 19 ديسمبر الماضي، بسبب ارتفاع الأسعار ونقص السيولة النقدية، قبل أن تتطور لاحقاً إلى احتجاجات تطالب برحيله.