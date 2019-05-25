مصادر لـ "الاتحاد": حفتر في واشنطن منتصف يونيو

حسن الورفلي (بنغازي)

كشفت مصادر في قيادة الجيش الليبي لـ«الاتحاد» عن أن المشير خليفة حفتر، قائد الجيش الوطني الليبي، سيزور العاصمة الأميركية واشنطن في منتصف يونيو المقبل لاستعراض جهود الجيش في مكافحة الإرهاب والتنظيمات المتطرفة. وقالت المصادر إن المشير حفتر سيلتقي قيادات بارزة في إدارة الرئيس ترامب، لافتة إلى أن الزيارة تأتي ضمن الجولة الخارجية الناجحة التي يقوم بها قائد الجيش الليبي لحشد الدعم الدولي لعملية تحرير طوفان الكرامة التي أطلقها في الرابع من أبريل الماضي.

وأجرى الرئيس الأميركي دونالد ترامب مكالمة هاتفية مع المشير خليفة حفتر خلال أبريل الماضي، اعتبرها مراقبون بمثابة اعتراف أميركي بالقائد العام للجيش الليبي كطرف قوي، وبعثت بإشارات قوية عن دعم تحركه لإنهاء وجود الميليشيات في طرابلس ومكافحة الإرهاب.

وفي محاور القتال بطرابلس، كثف الجيش الليبي هجماته على مواقع الميليشيات المسلحة. وذكر محمد البوعيشي، قائد قوة الردع الوسطى، أن قوات الجيش تتقدم في محاور القتال، نافياً ما رددته قوات حكومة الوفاق بشأن انسحاب الجيش من عدة محاور.

وقال البوعيشي لـ«الاتحاد» إن قوات الجيش الليبي تمكنت من تدمير عدد كبير من المدرعات التركية التي تسلمتها ميليشيات مسلحة في طرابلس.

وكثف سلاح الجو الليبي، فجر الجمعة، من غاراته الجوية على تمركزات ميليشيات تتبع حكومة الوفاق في منطقة «مشروع الموز» جنوب طرابلس، ما أدى لسقوط قتلى وجرحى في صفوف المسلحين، من بينهم 15 قتيلاً في صفوف ميليشيات مسلحة في طرابلس وتدمير عدد كبير من مخازن الأسلحة التابعة للميليشيات. وقالت مصادر عسكرية ليبية، إن قيادياً عسكرياً بارزاً في الجيش الليبي قتل وهو العميد مسعود الضاوي إثر استهداف تمركزات قواته بقذيفة هاون.

إلى ذلك، دعا بيتر وليام بودي، القائم بالأعمال في سفارة الولايات المتحدة لدى ليبيا، جميع الأطراف إلى وقف القتال في طرابلس وما حولها والعودة إلى حوار شامل. وأعرب بيتر بودي، الذي أنهى عمله أمس في ليبيا، عن حزنه بسبب الانقسام العميق الذي يقوّض احتمالات بناء مستقبل أفضل لليبيين.

واختار الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، مطلع أبريل الماضي، سفير الولايات المتحدة السابق لدى أوكرانيا وأوزبكستان، ريتشارد نورلاند، سفيراً جديداً للولايات المتحدة لدى ليبيا، وينتظر السفير ريتشارد نورلاند موافقة مجلس الشيوخ على تعيينه رئيساً للبعثة الدبلوماسية الأميركية في طرابلس.