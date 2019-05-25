قرقاش: تحرك السعودية الدبلوماسي مهم بامتياز

أبوظبي (الاتحاد) قال معالي الدكتور أنور قرقاش، وزير الدولة للشؤون الخارجية، إن «المبادرة السعودية بالدعوة لقمة خليجية وأخرى عربية تحرك دبلوماسي مهم بامتياز». وأضاف معاليه في تغريدة على حسابه في (تويتر): «وحدة الصف وتنسيق المواقف ضرورة في هذه الظروف الدقيقة، والرياض بما تملكه من رصيد عربي ودولي مؤهلة للقيام بهذا الدور». وتابع معاليه: «الموقف الخليجي والعربي له ثقله وعلينا توثيقه».

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