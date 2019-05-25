"الهلال" يدعم قطاع الكهرباء في الساحل الغربي لليمن

عدن (الاتحاد)

واصلت الإمارات عبر هيئة الهلال الأحمر تنفيذ حزمة مشاريع تنموية في مختلف القطاعات الأساسية المرتبطة بحياة الأهالي في المدن والمديريات المحررة على امتداد الساحل الغربي لليمن.

وأطلقت الهيئة في مدينة المخا مشروعاً جديداً يتضمن توريد وتركيب وتشغيل محطة تحويل كهربائية جديدة في المديرية من أجل إنهاء الانقطاعات المفاجئة جراء تهالك المحطة الرئيسة وإيصال التيار الكهربائي بشكل مستمر لمنازل الأهالي في المدينة وباقي المناطق المحررة المجاورة لها، وتم التوقيع على تنفيذ المشروع بين هيئة الهلال الأحمر الإماراتي وشركة «الفيصل».وأكد محمد الجنيبي مدير الشؤون الإنسانية للهلال الأحمر الإماراتي في اليمن، أن المشروع يأتي تنفيذاً لتوجيهات القيادة الرشيدة وتلبية لاحتياجات أبناء مديرية المخا والمناطق المجاورة لها.

وأضاف أن «هيئة الهلال الأحمر الإماراتي عملت منذ اللحظة الأولى لتحرير المدينة من سيطرة الميليشيات الانقلابية على توفير مشروع استراتيجي في قطاع الطاقة الكهربائية ينهي معاناتهم، جراء الانقطاعات المتكررة للتيار الكهربائي عن منازلهم».

وأكد الجنيبي مواصلة الإمارات تنفيذ مختلف المشاريع والمبادرات الإغاثية والخدمية والتنموية التي تساهم في رفع المعاناة عن أبناء الساحل الغربي، وعموم أبناء الشعب اليمني الشقيق، مضيفاً أن «تواجد الهلال في اليمن هدفه وغايته الوقوف إلى جانب أبناء الشعب اليمني لتجاوز الأوضاع المعيشية الصعبة التي يعيشونها، عبر تقديم مختلف أوجه الدعم والمساعدة لهم».

من جانبه، عبر الأمين العام للمجلس المحلي بمديرية المخا، الأنسي قاسم زيد، عن شكر السلطة المحلية بالمديرية، لدولة الإمارات العربية المتحدة، على ما قدمته وتقدمه من دعم لأهالي الساحل الغربي، الذي لم يقتصر على دعم قطاع الكهرباء، بل شمل قطاعات التعليم والصحة والمياه والثروة السمكية ومختلف مناحي الحياة.

وأشار إلى أن مشروع محطة التحويل الكهربائية الاستراتيجية، الذي تموله الإمارات وتشرف على تنفيذه هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، جاء بعد تلف المحول السابق الذي كانت قوته لا تتجاوز 10 ميجاوات، مضيفاً أن مشروع المحطة سينهي بشكل كامل انقطاع التيار الكهربائي في مديرية المخا ويسهم في جلب المستثمرين للمديرية.