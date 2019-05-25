"الشرعية" تتقدم نحو إب وتهاجم الميليشيات في تعز

عقيل الحلالي، وكالات (عدن، صنعاء)

فجرت القوات اليمنية المشتركة كمية من الألغام البحرية التي زرعتها ميليشيات الحوثي الإرهابية الموالية لإيران في المياه الإقليمية على امتداد شواطئ الحديدة، وحققت قوات الشرعية تقدماً كبيراً ضد الانقلابيين في الجبهة الشمالية لمحافظة تعز وشمال محافظة الضالع، مواصلةً تقدمها نحو محافظة إب، وسط انهيارات كبيرة في صفوف الانقلابيين، كما عززت الشرعية قواتها في جبهة «عقبة ثرة» الفاصلة بين أبين والبيضاء عقب أنباء عن قيام الميليشيات بتعزيز مواقعها تمهيداً للبدء بعمليات قتالية واسعة.

وذكر بيان للفرق الهندسية التابعة للقوات اليمنية المشتركة بالساحل الغربي، أمس، أنها فجرت كمية جديدة من الألغام البحرية التي زرعتها ميليشيات الحوثي في المياه الإقليمية على امتداد شواطئ الحديدة.

وأوضح البيان أنه لا تزال هناك كميات كبيرة من الألغام البحرية التي تم تفكيكها في مراكز الإنزال السمكي وشواطئ الحديدة بشكل عام، وسيتم تفجيرها تباعاً، مشيرة إلى أن عملية التخلص من الألغام البحرية أو البرية والعبوات الناسفة، تأتي من التزام المقاومة المشتركة بالاتفاقيات الدولية لمكافحة الألغام، والحرص على حياة المواطنين في المناطق المحررة.

إلى ذلك، حقق الجيش اليمني تقدماً ميدانياً ضد ميليشيات الحوثي الإرهابية شمال محافظة الضالع. وقال مصدر عسكري يمني، إن قوات الجيش المسنودة من التحالف العربي تواصل تقدمها نحو محافظة إب غربي مديرية «قعطبة» في شمال الضالع، وسط انهيارات كبيرة في صفوف الميليشيات الإرهابية. وذكر المصدر أن قوات الجيش استعادت «جبل صامح» الاستراتيجي و«جبل قصبة الدار» ومنطقتي «شخب القفلة» و«باب غلق» في مديرية «قعطبة»، كما أسقطت طائرة مسيّرة تابعة للميليشيات الإرهابية في منطقة «باجة» شمالي غرب الضالع.

وأحرز الجيش اليمني في محافظة تعز، أمس، تقدماً إثر هجومه على مواقع ميليشيات الحوثي في الجبهة الشمالية وكبدها خسائر فادحة. وقال مصدر عسكري، إن الجيش اليمني هاجم مواقع الميليشيات في «جبل الوعش والدفاع الجوي والأربعين والحرير»، وحقق تقدماً باتجاه «جبل الوعش» المطل على شارع الستين والخمسين شمال المدينة. وأضاف المصدر، أن عدداً من عناصر الميليشيات قتلوا وأصيب العشرات، وتم تدمير دبابة وإحراق طقم على متنه عدد من عناصر الميليشيات ولا تزال المواجهات مستمرة. وفي صعدة، أحرزت قوات الجيش اليمني مسنودة بمقاتلات قوات التحالف العربي، أمس، تقدماً استراتيجياً في جبهة «الحشوة». وقال مصدر عسكري، إن «قوات اللواء التاسع حرس حدود واللواء الأول حرس حدود، قاموا بعملية عسكرية مباغتة، تمكنوا من خلالها من تحرير جبال القاهرة والتباب المحيطة بها، وإطباق الحصار على جبل القناصين والسيطرة النارية عليه». وأضاف أن المواجهات أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف الميليشيات وتكبيدها الكثير من الخسائر في العتاد.

إلى ذلك، دفع الجيش اليمني بتعزيزات عسكرية كبيرة نحو جبهة «عقبة ثرة» الفاصلة بين محافظتي أبين والبيضاء، عقب أنباء عن قيام ميليشيات الحوثي الإرهابية بتعزيز مواقعها تمهيداً للبدء بعمليات قتالية واسعة. وأضاف مصدر عسكري لـ«الاتحاد» أن تعزيزات عسكرية تابعة للواء 103 مشاة تم الدفع بها لتعزيز القوات المرابطة في الخطوط الأمامية في جبهة «عقبة ثرة» الاستراتيجية المطلة على مديرية «لودر» بمحافظة أبين، لافتاً إلى أن التعزيزات تضمنت عشرات الجنود برفقة آليات عسكرية ثقيلة تم الدفع بها مؤخراً بالتنسيق بين قيادة المنطقة العسكرية الرابعة وقيادة قوات التحالف العربي. وأوضح المصدر أن وصول التعزيزات جاء لمساندة قوات الجيش والمقاومة المرابطة في جبهات القتال الفاصلة بين أبين والبيضاء، استعداداً لمواجهة أي محاولات تقدم تعتزم ميليشيات الانقلاب البدء بها صوب المناطق المحررة في أبين، مؤكداً أن قوات الجيش والمقاومة، عززت من خطوط دفاعاتها استعداداً لمواجهة الميليشيات الانقلابية.

وتشارك وحدات عسكرية تابعة للواءين 103 و115 إلى جانب قوات المقاومة الجنوبية والحزام الأمني في تأمين عدد من المواقع الاستراتيجية المهمة في «عقبة ثرة» ومحيطها من أجل الدفاع عن مناطق أبين المحررة، والتصدي لأية محاولة تقدم تعتزم ميليشيات الحوثي البدء بها صوب المحافظة. وأشادت قيادة القوات المشتركة بالدعم السخي والكبير الذي تحظى به القوات المرابطة في الخطوط الأمامية لمواجهة الغزو الحوثي الإيراني، معبرةً عن شكرها وتقديرها للدور الإماراتي الفاعل ضمن التحالف العربي من أجل القضاء على الميليشيات الحوثية، والتصدي لمخططاتها التدميرية في اليمن والمنطقة.

نجاة قائد عسكري من الاغتيال بعدن

بسام عبدالسلام (عدن)

نجا قائد عسكري بارز في ألوية الحماية الرئاسية من محاولة اغتيال بعد قيام إرهابيين بزراعة عبوة ناسفة في سيارته الخاصة بالقرب من منزله في مديرية الشيخ عثمان بمدينة عدن.

وأفادت مصادر عسكرية لـ«الاتحاد» أن مجهولين قاموا بزرع عبوة ناسفة في سيارة أركان اللواء الثاني دعم وإسناد التابعة لألوية الحماية الرئاسية العقيد أحمد عبدالله كرده أثناء وقوفها بالقرب من منزله في حي «عمر المختار» بمديرية الشيخ عثمان، موضحاً أنه تم اكتشاف العبوة قبل انفجارها وتم إبطال مفعولها من قبل خبراء متفجرات.

وأضاف المصدر أن قوات الأمن انتشرت في محيط الحي، موضحاً أن الأجهزة الأمنية فتحت تحقيقاً بالحادثة وشرعت بتعقب العناصر الإرهابية التي قامت بزرع العبوة الناسفة.

من جهة أخرى، أعلنت قوات الحزام الأمني في مديرية الشيخ عثمان عن ضبط كميات من الذخائر والقذائف أثناء مداهمة أحد الفنادق.

وأشارت القوات في بلاغ لها، أن قوات الطوارئ في الحزام الأمني تلقت معلومات حول وجود كميات من المقذوفات الخطيرة في أحد الأجنحة الفندقية في الشيخ عثمان، موضحاً أن القوات داهمت الفندق وضبطت ثلاثة أشخاص بحوزتهم قذائف دبابات وهاون وذخائر متنوعة.

وبحسب البلاغ فقد تم إحالة المعتقلين إلى الأجهزة المختصة من أجل التحقيق معهم، لافتاً إلى أن الذخائر التي تم ضبطها باتت تستخدم من قبل عناصر «القاعدة» و«داعش» في صناعة العبوات الناسفة والسيارات المفخخة والعمليات الإرهابية المختلفة.