كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الشرطة الفرنسية تبحث عن مشتبه بتنفيذه تفجير ليون والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت الشرطة الفرنسية أنها تبحث عن شخص مشتبه به في تفجير حقيبة ملغومة في مدينة ليون وسط البلاد، اليوم الجمعة، ما أسفر عن إصابة 13 شخصا.

وقالت مصادر في الشرطة، إن "المشتبه به ظهر في تسجيل كاميرا مراقبة وهو يترك حقيبة أمام مخبز قبيل وقوع التفجير".

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وأضافت المصادر، أن "المشتبه به كان يغطي نصف وجهه، وظهر وهو يقود دراجة هوائية لدى وصوله إلى مسرح الهجوم قبل أن يترك حقيبة أمام المخبز حيث أدى التفجير إلى تطاير الشظايا والمسامير على المارة".

وأمر مدعي باريس لمكافحة الإرهاب بفتح تحقيق في الحادث، فيما أكدت الشرطة أنها تتعامل مع التفجير باعتباره "شروعا في القتل".

وتسبب التفجير بعد ظهر الجمعة، وسط مدينة ليون الفرنسية، بجرح 13 شخصا بينهم طفل، وفق ما أعلنته وزارة الداخلية الفرنسية.