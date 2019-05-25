كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر المقاومة اليمنية تعلن تفجير ألغام بحرية زرعتها ميليشيا الحوثى بالساحل الغربى والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

فجرت هندسة المقاومة اليمنية المشتركة كميات جديدة من الألغام البحرية التى زرعتها ميليشيا الحوثى الانقلابية على طول امتداد شواطئ الساحل الغربى قبل دحرها منها.

وأكدت هندسة المقاومة، وفقا لقناة "العربية الحدث" الإخبارية ، اليوم الجمعة ، أنه لا تزال هناك كميات كبيرة من الألغام البحرية التى تم تفكيكها من مراكز الإنزال السمكى وشواطئ محافظة الحديدة غرب اليمن، بشكل عام وسيتم تفجيرها تباعا.

ولفتت إلى أن التخلص من الألغام والعبوات الناسفة ، التى يتم تفكيكها ونزعها تباعا من المناطق المحررة فى الحديدة ، نابع من التزام المقاومة المشتركة بالاتفاقيات الدولية لمكافحة الألغام وحرصا منها على حياة المواطنين وتطبيع الحياة فى المناطق المحررة.