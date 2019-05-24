بعد غيابه عن التلفزيون في رمضان.. طاليس يتفوق في “يوتوب”

بعد غيابه رمضان الحالي عن شاشة التلفاز، لجأ الكوميدي عبد العالي لمهر، الملقب بـ”طاليس” إلى موقع “يوتوب” لعرض كبسولة كوميدية رفقة الممثلة فدوى طالب بعنوان “BB”.

الكبسولة التي تندرج ضمن خانة الأعمال الكوميدية، المبنية قصتها على أحداث يعيشها زوجين “كوبل”، لم ينطلق عرضها مع بداية رمضان، وإنما قبل أسبوع فقط، واستطاعت عبر حلقاتها ال3 المتاحة إلى حدود اليوم، أن تحقق نسبة مشاهدة عالية تجاوزت المليون مشاهدة في الحلقتين الأولى والثانية.

وتعتبر الكبسولة الكوميدية “BB” بمثابة تكملة لقصة حب انطلقت في سلسلة “الدرب” التي عرضت رمضان الماضي على القناة الأولى، إذ أن شخصيتي “صلاح” و”فاتي” كانا يحبان بعضهما، قبل أن يتزوجا مع بداية الكبسولة الجديدة.

وعلى عكس سلسلة “BB” التي حققت إلى حدود الساعة نجاحا بارزا، فقد نال ستكوم “الدرب” السنة الماضية، انتقادات واسعة، وخلف غضبا واسعا لدى المتلقي، بسبب “التعواج” الذي لجأ إليه الكوميديون المشاركون فيه ظنا منهم أن ذلك سيضحك الجمهور.