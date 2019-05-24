نهائي دوري أبطال إفريقيا..التشكيلة الرسمية للوداد أمام الترجي التونسي

كشف فوزي البنزرتي، قبل قليل، عن التشكيلة الرسمية التي ستخوض ذهاب نهائي مسابقة دوري أبطال إفريقيا أمام الترجي في المباراة التي ستقام بملعب الأمير مولاي عبد الله بالرباط، بعد أقل من نصف ساعة.

واحتفظ البنوراي بترسانته البشرية التي خاضت لقاء نصف النهائي، حيث جاءت باقي الأسماء كالاتي:

رضا التكناوتي

عبد اللطيف نصير

أيوب العملود

ميشيل باباتوندي

أشرف داري

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إبراهيم كومارا

إبراهيم النقاش

صلاح الدين السعيدي

وليد الكرتي

محمد أوناجم

إسماعيل الحداد